Hisense Europe erhält Silber-Rating von EcoVadis

Garching bei München (ots) -Hisense Europe, Hersteller der beiden Hausgeräte-Marken Hisense und Gorenje, erhält die Silber-Auszeichnung in der renommierten Nachhaltigkeitsbewertung EcoVadis. Damit schnitt Hisense Europe besser als 83% der mehr als 100.000 bewerteten Unternehmen ab. Die Auszeichnung würdigt das nachhaltige Wirtschaften des Unternehmens und das kontinuierliche Engagement in puncto Umweltschutz und sozialer Verantwortung.Hisense Europe hat sich ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele gesetzt, um die Geschäftsmodelle der Marken Hisense und Gorenje erfolgreich weiterzuentwickeln. Dass dies der richtige Weg ist, bestätigt die EcoVadis Silbermedaille des weltweit führenden Anbieters von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen."Die Auszeichnung ist für uns ein großer Erfolg und eine Bestätigung unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten, die zu den Kernwerten unseres Unternehmens gehören. Wir sind sehr stolz, jetzt Teil des EcoVadis Netzwerks zu sein und setzen alles daran, auch zukünftig unseren ökologischen Fußabdruck stetig zu verkleinern und soziale Verantwortung zu fördern", betont Hanson Han, CEO von Hisense Europe.Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie setzt Hisense Europe auf die Nutzung von erneuerbaren Energien, Senkung des Energieverbrauchs, Abfallreduzierung, Förderung nachhaltiger Transportmittel und die Optimierung nachhaltiger Lieferketten. Mit Erfolg: Beispielsweise werden bereits heute 96% des anfallenden Abfalls recycled. Bis 2024 sollen 100% recyclebare Verpackungen verwendet und CO2 Emissionen beim Transport weiter reduziert werden.Nachhaltige Produktion made in EuropeEinen besonderen Fokus legt Hisense Europe auf die nachhaltige Produktion der Hausgeräte - und zwar in allen Phasen des Herstellungsprozesses: vom Energieverbrauch über die verwendeten Materialien, deren Lebensdauer bis zu Verpackungs- und Transportprozessen. In diesen Bereichen wurden in den letzten fünf Jahren erhebliche Fortschritte erreicht: Eine Reduzierung von 24% beim Strom- und 35% beim Wasserverbrauch sprechen für sich. Um die Langlebigkeit der, in Europa produzierten Geräte zu erhöhen, verwendet Hisense Europe nachhaltige Materialien, unterzieht sie strengen Tests und achtet auf die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Wartungsmöglichkeiten.Mehr soziale VerantwortungAls führender Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen hat EcoVadis mehr als 100.000 Unternehmen weltweit bewertet. Das Rating umfasst nicht nur das ökologische Engagement der Unternehmen, sondern basiert auch auf Kategorien wie Arbeit, Menschenrechte und Ethik. Die Silber-Auszeichnung spiegelt damit den Einsatz von Hisense Europe für Chancengleichheit und eine Unternehmenskultur, in der Wissenstransfer aktiv gefördert wird, wider. Im Jahr 2021 investierte Hisense Europe in 20 Schulungsstunden pro Mitarbeitenden. Auch zukünftig nimmt die Förderung einer gesunden Work-Life-Balance und eines aktiven Lebensstils einen großen Stellenwert ein.Ehrgeizige Ziele für die Zukunft"In Sachen Umweltschutz können wir auf eine über dreißigjährige Geschichte zurückblicken und unsere Bemühungen in diesem Bereich wurden von Experten im In- und Ausland anerkannt", so Tomaz Korosec, Vorstandsmitglied Hisense Europe. "Die Investitionen in erneuerbare Energien, die Konzentration auf die Langlebigkeit und Effizienz unserer Produkte und die Umsetzung der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft haben sich als richtig erwiesen. Die silberne EcoVadis-Medaille steht für unsere Überzeugung, dass Unternehmen nur erfolgreich sein können, wenn sie ihr Engagement für soziale und ökologische Verantwortung konsequent umsetzen."Hisense Europe wird sich weiterhin für Nachhaltigkeit und ethische Geschäftspraktiken einsetzen mit dem Ziel, den positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt weiter auszubauen.Alle Infos zu Hisense unter: www.hisense.deInformationen zu EcoVadis unter: www.ecovadis.deÜber HisenseHisense ist ein 1969 in China gegründetes Hightech-Unternehmen, das zu den führenden Herstellern von Unterhaltungselektronik, Laser TV, Haushaltsgeräten (Kühl-Gefriergeräten, Waschmaschinen, Küchengeräten) sowie Klimaanlagen, Smartphones und Tablets gehört. Der Elektronikkonzern investiert kontinuierlich in technologische Forschung und Entwicklung. Mit einem internationalen Team von mehr als 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwirklicht das Unternehmen seine Vision, eine der führenden Weltmarken zu werden. Hisense verfügt über 16 Produktionsstandorte und 15 F&E-Einrichtungen rund um den Globus sowie über 18 regionale Vertretungen und ist auf 6 Kontinenten präsent. Aktuell werden die Produkte des Unternehmens in über 160 Ländern angeboten. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz in Garching bei München. Weitere europäische Niederlassungen gibt es im Vereinigten Königreich sowie in Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik sowie Russland. Mehr Informationen auch unter: www.hisense.dePressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell