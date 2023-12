Hisense Electric Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Hisense Visual von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung führt somit insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung.

Eine technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hisense Visual-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 21,49 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (22,07 CNH) liegt somit auf ähnlichem Niveau (Unterschied +2,7 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral" Bewertung auf dieser Basis. Auch basierend auf den letzten 50 Handelstagen wird die Hisense Visual-Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Hisense Visual mit einer Rendite von 58,16 Prozent deutlich darüber. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von 6,34 Prozent aufweist, liegt Hisense Visual mit 51,83 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats zunehmend verbesserte. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich. Dies führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Hisense Visual-Aktie.