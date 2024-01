Hisense Electric Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Hisense Visual-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 75,8, was darauf hinweist, dass die Hisense Visual-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Hisense Visual-Aktie derzeit 8,05 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Hisense Visual haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Hisense Visual ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer gemischten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Hisense Visual-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, dem Sentiment und den Anlegerreaktionen.