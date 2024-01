Hisense Electric Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Aktienkurs von Hisense Visual hat in den vergangenen 12 Monaten eine sehr gute Performance gezeigt und liegt im Vergleich zum Branchendurchschnitt um 54,11 Prozent über der durchschnittlichen Jahresrendite von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter". Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite mit 49,42 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Hisense Visual auf 7-Tage-Basis als neutral eingestuft wird, da der RSI bei 38,1 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als überkauft bewertet, da der RSI25 bei 72,6 liegt. Insgesamt erhält Hisense Visual aufgrund des RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Hisense Visual, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings zeigen statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Hisense Visual als "Neutral" bewertet, da er sich um -3,12 Prozent vom GD200 (21,77 CNH) entfernt. Der GD50 liegt bei 22,7 CNH, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -7,09 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Hisense Visual-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.