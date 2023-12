Hisense Electric Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Hisense Visual liegt der RSI7 derzeit bei 83,87 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Hisense Visual weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Hisense Visual-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf 50- und 200-Tage-Basis betrachtet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Hisense Visual-Aktie beträgt derzeit 21,43 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 23,05 CNH, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Hisense Visual auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hisense Visual. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Daher erhält Hisense Visual eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Die Optimierungsprogramme haben hingegen mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt erhält Hisense Visual von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Hisense Visual in den letzten 12 Monaten eine Performance von 74,87 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +68,18 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die im Durchschnitt nur um 6,69 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Hisense Visual um 67 Prozent über dem Durchschnitt. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.