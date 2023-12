Hiscox Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Hiscox":

Die Analystenbewertung für die Hiscox-Aktie zeigt in den letzten zwölf Monaten eine neutrale Tendenz. Von insgesamt 7 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 4 neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1228,14 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 18,66 Prozent vom letzten Schlusskurs (1035 GBP) entspricht. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut". Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das Hiscox-Wertpapier.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Reaktionen. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung für die Aktie wider.

Im Branchenvergleich hat die Hiscox-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,76 Prozent erzielt, was 7,66 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche liegt die Aktie mit einer Rendite von 2,28 Prozent um 0,47 Prozent darüber, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung von Sentiment und Buzz zeigt im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung und Diskussionsintensität. Daher erhält die Hiscox-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.