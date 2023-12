Hiscox Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Hiscox":

Der Versicherungskonzern Hiscox wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 9,8 insgesamt 35 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 15,02. Daher erhält die Aktie eine positive Bewertung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Hiscox 3 mal mit "Gut", 4 mal mit "Neutral" und kein einziges Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 1060 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 15,86 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 1228,14 GBP. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten.

Hiscox erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 1,41 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 2,35 Prozent stiegen, was zu einer Underperformance von -0,94 Prozent im Branchenvergleich für Hiscox führte. Im Finanzsektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -3,03 Prozent, und Hiscox übertraf diesen Durchschnittswert um 4,43 Prozent. Diese vergleichbare Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Hiscox weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI (41,07 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (35,22 Punkte) führen zu einer neutralen Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Insgesamt erhält Hiscox also positive Bewertungen sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Analyseperspektiven.