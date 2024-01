Hiscox Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Gemäß der Analyse von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten, hat die Hiscox-Aktie 3 "Gut"-Bewertungen, 4 "Neutral"-Bewertungen und keine "Schlecht"-Bewertungen erhalten. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Hiscox. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 1228,14 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 14,25 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 1075 GBP. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" von den Analysten.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Hiscox in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,41 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 2,61 Prozent gestiegen, was Hiscox zu einer Underperformance von -1,21 Prozent in der Branche führt. Der "Finanzen"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -2,82 Prozent, wobei Hiscox um 4,23 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser vergleichbaren Rendite in der Branche und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Hiscox in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hiscox eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hiscox liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung von "Neutral" vergeben.