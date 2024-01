Hisbollah-Chef warnt Israel: Haben keine Angst vor Krieg

BEIRUT (dpa-AFX) - Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah hat Israel nach dem Tod eines ranghohen Hamasvertreters im Libanon vor einer Eskalation des Konflikts mit dem Nachbarland gewarnt. "Wer über einen Krieg mit uns nachdenkt, wird es bereuen", sagte der Generalsekretär der vom Iran unterstützen Schiitorganisation am Mittwoch in einer Ansprache. "Wenn der Feind einen Krieg gegen den Libanon beginnt, werden wir uns an keine Regeln mehr halten", sagte Nasrallah.

Er machte Israel verantwortlich für die Tötung des Hamas-Anführers Saleh al-Aruri, der am Dienstagabend bei einem Angriff im Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut ums Leben kam. "Die Ermordung Al-Aruris ist ein gefährliches Verbrechen, das nicht ohne Reaktion und Bestrafung bleiben wird", betonte Nasrallah. "Wir haben keine Angst vor dem Krieg und wir zögern nicht."/arj/DP/he