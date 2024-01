Hisamitsu Pharmaceutical Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Hisamitsu Pharmaceutical":

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Bei der Analyse von Hisamitsu Pharmaceutical zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der vergleichende Blick auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von -0,41 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von -6,26 Prozent und somit ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Hisamitsu Pharmaceutical veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergibt einen Wert von 43,18 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 65, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".