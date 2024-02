Hisamitsu Pharmaceutical Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Aktie des Unternehmens Hisamitsu Pharmaceutical hat in den letzten Tagen an Wert verloren. Aktuell liegt der Kurs mit 4005 JPY um 6,75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage fällt die Einschätzung mit einer Distanz von -9,22 Prozent zum GD200 ebenfalls negativ aus. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien hingegen ist positiv. In den letzten zwei Wochen wurde Hisamitsu Pharmaceutical von den überwiegend privaten Nutzern besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität, die zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist mit einer Ausprägung von 71,3 und 71,1 für einen Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.