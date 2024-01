Hisamitsu Pharmaceutical Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Hisamitsu Pharmaceutical derzeit als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hisamitsu Pharmaceutical-Aktie ergibt sich ein Wert von 21,83 für den RSI7, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert von 55,39 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dies führt zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung bezüglich Hisamitsu Pharmaceutical hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird somit als angemessen bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung im Vergleich zu den vergangenen Monaten. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Aus der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu dieser Einschätzung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Hisamitsu Pharmaceutical derzeit als neutral bewertet wird, sowohl auf Basis des RSI als auch hinsichtlich der Anlegerstimmung und der technischen Analyse.