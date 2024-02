Hisamitsu Pharmaceutical Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Hisamitsu Pharmaceutical-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 4058 JPY gehandelt, was einer Entfernung von -7,92 Prozent vom GD200 (4407,09 JPY) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt mit einem Kurs von 4330,66 JPY unter dem aktuellen Kurs. Dies bedeutet ebenfalls eine negative Entwicklung, da der Abstand -6,3 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs der Hisamitsu Pharmaceutical, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Hisamitsu Pharmaceutical ist insgesamt positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider. Positive Themen dominierten die Diskussionen in diesem Zeitraum, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hisamitsu Pharmaceutical liegt bei 67,32 und wird somit als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 74,47 auf eine negative Entwicklung hin und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls als "Neutral" zu bewerten, da nur geringfügige Veränderungen festgestellt wurden. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der Hisamitsu Pharmaceutical-Aktie in den vergangenen Monaten.