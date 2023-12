Hisamitsu Pharmaceutical Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hisamitsu Pharmaceutical":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung rund um Hisamitsu Pharmaceutical in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hisamitsu Pharmaceutical bei 4328,68 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 4311 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 4599,12 JPY, was zu einem Abstand von -6,26 Prozent führt und somit eine Bewertung von "Schlecht" ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auch hier mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis aktuell 43,18 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem Wert von 65,9 als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.