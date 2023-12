Hisamitsu Pharmaceutical Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Hisamitsu Pharmaceutical":

Die technische Analyse der Hisamitsu Pharmaceutical-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 4303,58 JPY. Dies liegt nahe am letzten Schlusskurs von 4467 JPY, was einem Unterschied von +3,8 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 4744 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt darunter (-5,84 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Hisamitsu Pharmaceutical-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Bewertung von Aktienkursen ist die Stimmung der Anleger. Soziale Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgreifen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 97, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 64,3, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Hisamitsu Pharmaceutical.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Hisamitsu Pharmaceutical führen zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Hisamitsu Pharmaceutical-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen mit unterschiedlichen Ratings versehen, was auf eine gewisse Uneinheitlichkeit in der Betrachtung der Aktie hinweist.