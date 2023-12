Hiroshima Gas Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Derzeitige Analyse von Hiroshima Gas

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Hiroshima Gas lassen interessante Schlussfolgerungen über das langfristige Stimmungsbild der letzten Monate zu. Die Aktie hat die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung von Hiroshima Gas in diesem Bereich als "Neutral".

Die Diskussionen in sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Hiroshima Gas wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 70 Punkten, was bedeutet, dass die Hiroshima Gas-Aktie überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 55,26, was bedeutet, dass Hiroshima Gas weder überkauft noch -verkauft ist, also wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Hiroshima Gas-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage sowie der letzten 50 Handelstage als "Neutral" eingestuft wird.

Somit ergibt sich für Hiroshima Gas in verschiedenen Analysen die Bewertung als "Neutral".