Hiroshima Gas Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Hiroshima Gas-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 382,74 JPY für die Hiroshima Gas-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 386 JPY, was einer Differenz von +0,85 Prozent entspricht. Daher wird auch aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu diesem Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Hiroshima Gas-Aktie. Mit einem RSI7-Wert von 47,06 und einem RSI25-Wert von 43,28 wird die Aktie auf Basis dieses Indikators insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen vor allem positive Bewertungen von privaten Nutzern für die Hiroshima Gas-Aktie abgegeben. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung und einer "Gut"-Einstufung führt. Daher wird die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.