Hiroshima Gas Aktie: Was macht der Markt?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung bezüglich Hiroshima Gas in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht ist die Hiroshima Gas derzeit +1,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +2,8 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Demnach wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Hiroshima Gas wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Hiroshima Gas bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Die Hiroshima Gas ist derzeit mit dem Wert 10 überverkauft, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der Relative Strength-Index auf 25 Tage ergibt einen Wert von 40, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Gut".