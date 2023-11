Hiroshima Gas Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die technische Analyse der Hiroshima Gas-Aktie ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage liegt bei 372,29 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 379 JPY lag, was einen Unterschied von +1,8 Prozent darstellt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 387,28 JPY weist eine Abweichung von -2,14 Prozent auf. Daher wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hiroshima Gas. Die Aktie erhält daher auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,85 und zeigt ebenfalls keine übermäßige Volatilität. Daher erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung für die Hiroshima Gas-Aktie.