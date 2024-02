Hiroshima Gas Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die technische Analyse der Hiroshima Gas-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 380,64 JPY liegt. Dieser Wert ist in der Nähe des letzten Schlusskurses von 385 JPY (+1,15 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs von 383,94 JPY nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,28 Prozent), was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hiroshima Gas-Aktie überkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls ein neutrales Bild. In den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt erhält die Hiroshima Gas-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Anlegerverhaltens ein "Neutral"-Rating.