Hiroshima Gas Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die technische Analyse der Hiroshima Gas-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs (376 JPY) im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 375,02 JPY eine Abweichung von +0,26 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 379,62 JPY nahe dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hiroshima Gas neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung zuteil. Somit erhält Hiroshima Gas auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hiroshima Gas liegt bei 16,67 und führt zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 47,06 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamteinschätzung auf "Gut".

Die Stimmung rund um die Aktie von Hiroshima Gas wird auch anhand des Sentiments und Buzz im Internet analysiert. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität an Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Hiroshima Gas weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Hiroshima Gas bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".