Hiroshima Gas Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Das Anleger-Sentiment für Hiroshima Gas bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt in den letzten zwei Wochen. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, an denen Anleger interessiert waren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hiroshima Gas liegt bei 30,43, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher die Einstufung "Neutral" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Hiroshima Gas derzeit bei 373,69 JPY verläuft. Da der Aktienkurs bei 383 JPY aus dem Handel ging und einen Abstand von +2,49 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal, da die aktuelle Differenz bei -0,03 Prozent liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Hiroshima Gas zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Hiroshima Gas die Note "Neutral" vergeben.

