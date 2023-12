Hiroshima Electric Railway Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Hiroshima Electric Railway wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene lässt daher die Einstufung "Neutral" zu.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hiroshima Electric Railway-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 803,53 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 782 JPY liegt, was einem Unterschied von -2,68 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (790,76 JPY) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,11 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Hiroshima Electric Railway zeigt bei einem Niveau von 60 eine Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,43 und bestätigt somit ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um die Hiroshima Electric Railway gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Entwicklung und des Sentiments ein neutrales Bild der Hiroshima Electric Railway-Aktie.