Hiroshima Electric Railway Aktie: Das ist ein Hammer

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Hiroshima Electric Railway in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hiroshima Electric Railway wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Hiroshima Electric Railway betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt momentan 93,94 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 75, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hiroshima Electric Railway bei 802,69 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 754 JPY notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,07 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 787,58 JPY, was zu einem Abstand von -4,26 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Damit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Hiroshima Electric Railway eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Hiroshima Electric Railway daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.