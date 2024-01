Hiroshima Electric Railway Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Aktie von Hiroshima Electric Railway wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wurde eine durchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Neutral-Einstufung führte.

Die technische Analyse ergab, dass die 200-Tage-Linie der Hiroshima Electric Railway bei 800,01 JPY verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 769 JPY aus dem Handel, was einen Abstand von -3,88 Prozent zur GD200 darstellt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergab sich eine Differenz von -1,18 Prozent, was zu einem Neutral-Signal führte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Neutral-Einstufung führt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment ist festzustellen, dass in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Sowohl in Bezug auf positive als auch negative Themen rund um Hiroshima Electric Railway gab es in letzter Zeit keine starken Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.