Hiroshima Electric Railway Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse der Hiroshima Electric Railway-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 800,58 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 749 JPY liegt, was einem Unterschied von -6,44 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der Wert bei 780 JPY, was nahe am letzten Schlusskurs (-3,97 Prozent) liegt. In diesem Fall wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend wird die Hiroshima Electric Railway-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Da keine auffälligen Tendenzen hin zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien ergaben auch keine klaren Tendenzen in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. Weder positive noch negative Ausschläge wurden registriert, und überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, was auch die Anlegerstimmung betrifft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 73,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Hiroshima Electric Railway-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 zeigt ähnliche Trends und wird ebenfalls auf "Schlecht" eingestuft, da er bei 73,97 liegt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.