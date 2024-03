Hiroshima Electric Railway Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Diese Diskussionen können die Einschätzungen für Aktien verändern. In Bezug auf Hiroshima Electric Railway wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hiroshima Electric Railway-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 789,72 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (783 JPY) weicht nur geringfügig ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Hiroshima Electric Railway eher neutrale Diskussionen geführt, mit überwiegend neutraler Einstellung der Anleger. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigen die Anleger jedoch vor allem positives Interesse, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI zeigt, dass die Hiroshima Electric Railway-Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine neutrale Einstufung.

Insgesamt erhält Hiroshima Electric Railway gemischte Bewertungen, mit neutralen Tendenzen in der Diskussionstätigkeit und der technischen Analyse, aber positiven Interessen der Anleger und einem überverkauften RSI.