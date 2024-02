Hirose Electric Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktien von Hirose Electric. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Hirose Electric in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war in etwa im normalen Bereich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 17637,1 JPY für den Schlusskurs der Hirose Electric-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 16005 JPY, was einem Unterschied von -9,25 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und dieser beträgt aktuell 16797,7 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik somit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hirose Electric-Aktie mit einem Wert von 75,75 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch ein Wert von 53, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Hirose Electric, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, das Sentiment und der Buzz neutral sind, und die technische Analyse sowie der Relative Strength Index eher negative Signale senden.