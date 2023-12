Hirose Electric Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmter Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für die Hirose Electric-Aktie beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 64,52 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 56,76 im neutralen Bereich und erhält somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Hirose Electric in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendindikator betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Hirose Electric-Aktie liegt bei 17624,08 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 16090 JPY liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit 16519,5 JPY nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Hirose Electric-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und führt somit zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" für die Hirose Electric-Aktie.