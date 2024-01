Hirose Electric Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die Hirose Electric-Aktie hat der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 16, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 40,14, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Hirose Electric.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen neutralere Diskussionen und Interaktionen über Hirose Electric in sozialen Medien verzeichnet. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Kontext hat die Aktie von Hirose Electric in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, sowie kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung erfahren. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hirose Electric-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 17611,55 JPY. Der letzte Schlusskurs von 17390 JPY weist somit eine Abweichung von -1,26 Prozent auf und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Hirose Electric-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.