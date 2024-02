Hirose Electric Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Beim RSI wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Hirose Electric liegt derzeit bei 59,69, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 62,81, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann Aufschluss über den aktuellen Trend des Wertpapiers geben. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hirose Electric-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 17616,45 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 16210 JPY liegt, was einem Unterschied von -7,98 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (16786,1 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,43 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich für die Hirose Electric-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Hirose Electric in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Hirose Electric in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.