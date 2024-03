Hirose Electric Aktie: Aus und vorbei!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Buzzes rund um Aktien. Diskussionen in sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar beeinflussen. Bei Hirose Electric wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen ebenfalls überwiegend neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen spiegeln ebenfalls eine vornehmlich neutrale Haltung wider. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Hirose Electric daher eine neutrale Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hirose Electric derzeit bei 17369,4 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 14830 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der Abstand zum GD200 beträgt -14,62 Prozent, während der GD50 für die letzten 50 Tage einen Abstand von -10,67 Prozent aufweist. Insgesamt wird daher die Gesamtnote auf "Schlecht" festgelegt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hirose Electric zeigt eine Ausprägung von 97,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 76,49, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird daher auch hier ein Rating von "Schlecht" vergeben.