Hirogin Holdings Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die technische Analyse der Hirogin-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 824,41 JPY liegt, während der aktuelle Kurs 895,7 JPY beträgt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +8,65 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 941,82 JPY, was zu einem Abstand von -4,9 Prozent führt und die Aktie aus dieser Perspektive als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. In Bezug auf Hirogins Diskussionen in sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Hirogin liegt bei 78,49 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der längerfristige RSI25 liegt bei 57,18, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Hirogin daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.