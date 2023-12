Hirogin Holdings Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Hirogin-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 830,24 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 894,4 JPY liegt. Dies führt zu einem Abstand zum GD200 von +7,73 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 935,64 JPY, was einem Abstand von -4,41 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Hirogin wird von den privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge der letzten zwei Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Daher ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Hirogin haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder in der Tendenz zu positiven oder negativen Themen festgestellt, weshalb auch hier eine Bewertung als "Neutral" erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hirogin auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (63 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (56,96) bestätigen diese Einschätzung. Somit wird Hirogin insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.