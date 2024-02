Hirogin Holdings Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Aktie von Hirogin zeigt laut einer Analyse verschiedene Bewertungen in Bezug auf ihre Stimmung und Diskussionsintensität im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt und wird daher als "neutral" bewertet. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in den letzten Monaten kaum Änderungen erfahren und erhält daher ebenfalls eine "neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Hirogin daher als "neutral"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Hirogin derzeit als "gut" bewertet wird. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt 26,09 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 39,4, was darauf hindeutet, dass Hirogin weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie abweichend als "neutral" eingestuft. Insgesamt wird Hirogin jedoch als "gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Hirogin derzeit als "gut" eingestuft. Der Kurs der Aktie liegt um +14,81 Prozent über dem GD200 des Wertes und um +6,73 Prozent über dem GD50 der vergangenen 50 Tage. Insgesamt wird Hirogin daher als "gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass über Hirogin in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde und in den letzten ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen die Anleger interessiert haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.