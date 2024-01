Hirequest Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Diskussionen zu Hirequest auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Hirequest abgegeben, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 29 USD. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung um 100,28 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 19,78 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,48 USD liegt, was einer Abweichung von -26,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hirequest-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Hirequest.