Hirequest Aktie: Was für eine Niederlage!

Hirequest erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf einer "Gut"-Meinung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer Kursprognose von 29 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 80,12 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Hirequest.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Hirequest deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin und erfordert daher eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht" führt.

Die Meinungen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend negative Einschätzung und Stimmung rund um Hirequest wider. Die aktuellen Kommentare und Meinungen in den letzten Wochen deuten auf eine negative Tendenz hin, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Hirequest zeigt eine neutrale Bewertung. Der RSI liegt bei 50,21 und der RSI25 bei 36,57, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt wird Hirequest daher von Analysten, in den sozialen Medien und anhand des RSI als "Gut" und "Schlecht" bewertet.