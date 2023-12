Hirequest Aktie: Wann tut sich was?

In den letzten Wochen gab es bei Hirequest keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild und im Buzz. Dies deutet darauf hin, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gibt. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Hirequest in dieser Hinsicht daher eine "Neutral"-Bewertung.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Hirequest-Aktie insgesamt positiv bewertet, wobei keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 29 USD, was einer potenziellen Performance von 82,39 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Einschätzung wird die Aktie von der Redaktion insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hirequest-Aktie zeigt einen Wert von 52 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liefert mit einem Wert von 38,29 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Tendenz. An einigen Tagen überwiegen positive Themen, an anderen Tagen negative Themen. In den letzten Tagen dominieren jedoch eher negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das Anleger-Sentiment und damit auch für die Aktie führt.