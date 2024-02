Hirequest Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Stimmung der Anleger und Analysten bezüglich der Hirequest-Aktie ist positiv. Laut Analystenbewertung wird die Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf überwiegend positiven Kommentaren in sozialen Medien und einer durchschnittlichen Kursprognose von 29 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 120,2 Prozent bedeutet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung an, da der RSI bei 39,63 und der RSI25 bei 53 liegt. Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt jedoch eine schlechte Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegt. Somit erhält die Hirequest-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

