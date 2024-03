Hiremii-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen rund um Aktien. Die Intensität der Diskussionen und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Hiremii wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Hiremii von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was auch durch die Auswertung verschiedener Kommentare bestätigt wird. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Hiremii 12,5, was zu einer guten Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 38,46, was zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Die Gesamtbewertung basierend auf dem RSI ergibt daher ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,037 AUD der Hiremii-Aktie eine Entfernung von -7,5 Prozent vom GD200 (0,04 AUD) aufweist, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 0,04 AUD ein schlechtes Signal, da hier ebenfalls ein Abstand von -7,5 Prozent vorliegt. Zusammenfassend wird der Kurs der Hiremii-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.