Hiremii Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Hiremii-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt interessante Entwicklungen. Über einen Zeitraum von 200 Handelstagen beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses 0,05 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,04 AUD liegt, was einer Differenz von -20 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Verwendung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Die Einschätzung von Hiremii basierend auf Sentiment und Buzz zeigt ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Hiremii in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist ebenfalls auf eine schlechte Bewertung hin, da er 100 beträgt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch eine neutrale Einstufung mit einem RSI25-Wert von 52,17.

Insgesamt führen die verschiedenen Analysemethoden zu einer gemischten Bewertung von Hiremii, die als "Neutral" und "Gut" eingestuft wird.