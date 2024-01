Hiremii Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Aktie von Hiremii zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,05 AUD liegt, während der aktuelle Kurs 0,04 AUD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage bei -20 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,04 AUD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie konnte in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat sich positiv entwickelt, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Bereich führt. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Hiremii als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hiremii-Aktie ergibt sich ein Wert von 53,85 für den RSI7 (sieben Tage) und 61,29 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass in den vergangenen zwei Wochen eine eher neutrale Bewertung durch überwiegend private Nutzer erfolgte. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung der Aktie von Hiremii basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz, dem Relative Strength Index und der Anleger-Stimmung.