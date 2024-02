Hiremii Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Hiremii betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 57,14 Punkte, was darauf hindeutet, dass Hiremii weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 66,67 ebenfalls an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Hiremii derzeit bei 0,04 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,03 AUD lag und somit einen Abstand von -25 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird ein Niveau von 0,04 AUD angezeigt, was wiederum einer Differenz von -25 Prozent entspricht, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Hiremii in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in den letzten zwei Wochen. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Das Sentiment und der Buzz, also das Stimmungsbild rund um die Aktie, werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern bestimmt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zu Hiremii zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Hiremii weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich für die Aktie von Hiremii bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".