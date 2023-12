Hire Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Hire im Fokus der Diskussionen, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hire, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hire beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,43 Prozent und liegt mit 2,12 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten dies als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hire liegt mit einem Wert von 3,8 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt dazu, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet wird und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,55 GBP, was einen Unterschied von -9,55 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 12,77 GBP darstellt. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs (10,84 GBP) über dem 50-Tages-Durchschnitt (+6,55 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hire-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.