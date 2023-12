Hire Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Hire beträgt 44,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 60,8, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hire weist ein KGV von 3,8 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 32,78 in der Kategorie "Handelsunternehmen und Distributoren". Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende liegt Hire mit einer Ausschüttung von 2,43 % niedriger als der Branchendurchschnitt von 4,4 % in der Kategorie Handelsunternehmen und Distributoren. Die Differenz beträgt 1,97 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurde die Aktie von Hire in den sozialen Medien diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Hire. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich für Hire eine Gesamtbewertung von "Neutral".