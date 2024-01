Hire Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die technische Analyse von Hire-Aktien zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein "Neutral"-Rating aufweist. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 12,7 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 11,225 GBP liegt, was einer Abweichung von -11,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 11,03 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+1,77 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Hire weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 64,18 Punkten und der RSI25 bei 44,44 Punkten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Stimmung in Bezug auf Hire, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite von Hire bei -6,62 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.