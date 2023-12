Hire Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Hire-Aktie liegt bei 18,75, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 40,93, was eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Gut" festgelegt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 12,75 GBP für die Hire-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,525 GBP, was einen Unterschied von -9,61 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,9 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Gesamtbewertung für die einfache Charttechnik ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Hire-Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,03 Prozent erzielt und liegt damit 17,7 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie". Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 6,33 Prozent, und Hire liegt aktuell 16,36 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine normale Diskussionsintensität für die Aktie von Hire. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Hire-Aktie ein gemischtes Bild, mit verschiedenen Bewertungen je nach Analysekriterium.

