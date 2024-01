Hire Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Aktie von Hire ist neutral. In den letzten beiden Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Basierend auf der Auswertung der Anlegerstimmung ergibt sich somit insgesamt eine neutrale Einschätzung.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Hire ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,08 für Handelsunternehmen und Distributoren deutlich niedriger ist. Nach fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Hinsichtlich der Dividende weist Hire im Vergleich zur Branche Handelsunternehmen und Distributoren eine Dividendenrendite von 3,11 % auf, was 1,27 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Dividendenrendite als niedrig bewertet und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich konnte die Aktie von Hire im letzten Jahr eine Rendite von -6,62 Prozent erzielen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Unterperformance von 16,28 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 8,77 Prozent, wobei Hire aktuell 15,39 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Anlegerstimmung, eine unterbewertete fundamentale Bewertung, eine niedrige Dividendenrendite und eine negative Branchenvergleichsrendite für die Aktie von Hire.