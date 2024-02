Hire Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Hire in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, weshalb Hire auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Hire eingestellt waren. Weder besonders positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Hire daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Hire bei 9,8 GBP liegt, was einer Entfernung von -20,45 Prozent vom GD200 (12,32 GBP) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 10,52 GBP, was einen Abstand von -6,84 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Hire-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hire wird auch in Bezug auf die Dividendenrendite positiv bewertet. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 3,33 Prozent, was 2,81 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Hire eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von den Analysten.