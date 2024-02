HireRight Holdings Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Hireright in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält. Die Intensität der Beiträge zu Hireright deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit viel Aufmerksamkeit von Anlegern erhält, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Hireright liegt bei 10,84 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 29,61, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Hireright-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf den Bewertungen der letzten zwölf Monate. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Hireright, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Hireright derzeit bei 11,07 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,13 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +27,64 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 12,9 USD, was einer Distanz von +9,53 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Hireright daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.